Koroonaviiruse mõju Kevadtormile: reservistid jäävad koju, liitlased välismaalt jätavad vahele

Milline konkreetsemalt on Kevadtormil tegevus, otsustab Herem hiljemalt 1. aprillil. «Õppusel osalevad ka Scoutspataljoni võitlejad ja liitlaste lahingugrupp. Ehkki välismaa sõduritele ei ole esialgu sisenemiskeelde, kuna tegemist on julgeoleku tagamise võimaldamisega, on enam kui tõenäoline, et liitlassõdurid sel aastal Kevadtormil ei osale, välja arvatud Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp,» lisas Herem.

Väljaõppes keskendutakse eelküige kompanii taseme tegevustele, üksuste koostöö võib jätkuda välitingimustes. «Ülemad on kohustatud kompaniivälised kontaktid viima miinimumini,» lisas kaitseväe juhataja. «Peamiselt suheldakse sidevahenditega ja siseruumides on õppused tühistatud.»

«Rõhutan veel kord, et erakorralistel asjaoludel saavad ajateenijad väljaloale, kuid peavad olema äärmiselt ettevaatlikud, et mitte haigestuda,» ütles kindralmajor Herem.

Viimastel andmetel on kaitseväes tuvastatud kaks koroonasse haigestumise juhtu, haigusnähtudega on karantiini suunatud 129 ajateenijat ja isoleeritud ilma haigusnähtudeta on 375 ajateenijat. Tegevväelased ja töötajad, kel on haigestumise kahtlus, on suunatud kaheks nädalaks kodutööle.