President annetab oma palgatõusu kriisi maandavatele algatustele

Riigipea kirjutab sotsiaalmeedias, et kriis ja selle mõjud hakkavad iga päevaga meie elu järjest rohkem mõjutama. «Järjest enam hakkab selgeks saama ka see, kui ulatuslikud võivad olla mõjud meie majandusele, ka ilmselt inimeste sissetulekutele,» kirjutas Kaljulaid.

Kaljulaid rõhutab, et kriisis on iga inimese panus oluline. «Olukorras, kus riik ja kõik inimesed pingutavad, et kriisist üheskoos võimalikult valutult jagu saada, soovin järgnevatel kuudel selle palgatõusu osa annetada neile algatustele, mis otseselt tegelevad kriisi mõju maandamisega. Esimeseks selliseks on SA Kadunud, mis Saaremaa vallajuhtide palvel tegeleb saare vabatahtlike ressursside kaardistamisega, et kriisi süvenedes oleks teada, kes kui palju saab appi tulla, kes saab oma autot või suvilat laenata või muul moel õla alla panna.»