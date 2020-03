Tähtis teada ⟩ Õhtune kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

Täna hommikuse seisuga on terviseamet kinnitanud Eestis 258 koroonaviirusesse nakatumise juhtu - eilne päev tõi juurde 33 uut positiivse testi andnud inimest. Praegu vajab kolm halgestunut haiglaravi, neist kaks inimest on Tartus. Terveks on saanud üks nakatunu.

Testid, maksud ja kütusehind

Täna Postimehe otsestuudios käinud siseminister Mart Helme kinnitas, et Eestisse on teel täiendavad koroonatestid. Tema seisukoht on, et kõik soovijad peaksid saama koroonatesti teha. Kogu saade Mart Helmega on ka järelvaadatav.

Eriolukorda arvestades teatas täna maksuamet, et vabastab võlgnikud intressist. Rahandusminister Martin Helme juhib tähelepanu sellele, et intressivabastus ei tähenda kindlasti maksuvabastust.

Täna saime lugeda ka Martin Helme torkest kütusemüüjatele: minister hoiatas, et erakorralises olukorras võib riik määrata kütusemüüjatele hinna ülempiiri. Kütusemüüjatel on selle kohta oma arvamus.

Aitamise aeg

Ajad on rasked, kuid me saame nendest üle, kui hoiame kokku. Postimees tuli täna välja algatusega, kuidas me saaksime kõige tõhusamalt abivajajaid aidata ja kuidas ka abivajajad saaksid ennast teistele nähtavaks teha.

Kus on aitajaid, seal on alati kohal ka petised. Selles kriisis tegutsevad sulid, kes pakuvad kodu desinfitseerimise teenust või lausa viirusevaktsiini – Postimehe uudistega kursis olev inimene muidugi teab, et seda veel olemas ei ole. Nii et meil kõigil tasub olla valvas ja jälgida meediat.

Piirid sulguvad

Täna südaööl sulgeb ka Soome oma riigipiiri, mis tähendab, et eestlaste pendelränne peatub määramata ajaks.

Euroopas on liikumine juba sama hästi kui peatunud. Näiteks Saksamaa transpordi ühel tuiksoonel, A4 maanteel oli eile enneolematu veokite järjekord, mille pikkus oli ligi 50 kilomeetrit. Kogu maailmas olevate eestlaste olukorrast ja Eesti kodanike aitamisest andis äsja ülevaate ka välisminister Urmas Reinsalu.

Ühtede eestlaste jaoks õnneks juba lõppes täna Poola piiril lõksus olemise suur seiklus, teistele seilab praegu Saksamaale järele Tallinki laev Romantika, mis asus eile õhtul Riiast teele ja peaks täna hilisõhtul sinna kohale jõudma. Laev toob hättajäänud ja kurnatud inimesed Riiga homme südaööks.

Kriisi haare laieneb

Kriis puudutab kõiki inimesi ja kõiki eluvaldkondi. Soome, kes piiri kinni paneb, teatas täna, et võib vajadusel hakata mobiliseerima meditsiiniharidusega inimesi. Hollandis aga jääb ära Eurovisiooni lauluvõistlus.

Seitsmendat aastat Pariisis elav laulja Triin Lellep rääkis Postimehele oma loo sellest, kuidas muretu Pariis tema silme all üleöö justkui sõjatsooniks muutus.

Kõige parema ülevaate annab Postimehe välisblogi, mis pidevalt uueneb ja mis kajastab kõiki olulisemaid sõnumeid koroonaviirusega seoses toimuvast.

Kuidas viirust peatada?

Kas meil on midagi õppida nendest meetoditest ja võtetest, millega Hiina tegelikult viirusest võitu sai? Samal ajal, kui kogu maailmas käib võidujooks viirusega, teatasid täna prantslased, et on teinud läbimurde.

Lõpetuseks aga midagi spordisõpradele, kelle jaoks on tavapärane uudistevoog lõppenud. Postimehe kultuuritoimetaja pani kokku läbi aegade parimate spordifilmide valiku. Loodetavasti leiab siit väheke lohutust.

Veel üks soovitus

Täna oli eetris Kuku raadio saade Vahetund Postimehega, kus sisejulgeoleku ekspert Erkki Koort ja Postimehe arvamustoimetaja Herman Kelomees leidsid, et Eesti jäi eriolukorra kehtestamisega hiljaks. Millised on Koorti ja Kelomehe argumendid ning milliseid väljakutseid nad Eestil näevad, kuula siit.