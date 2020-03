Vangid hakkavad Eestis näomaske tootma

Vangid hakkavad tootma näomaske, mis on spetsiaalse filterkangaga, et takistada piisknakkuse levikut.

Alguses suudetakse toota 400 maski päevas. Näomaske toodab vangla enda tarbeks. See tähendab, et maske kasutavad nii ametnikud kui ka vajadusel vangid, kui neil tuleb vanglas liikuda.

«Kaitseabinõude kasutamine on vanglates väga oluline, sest suur osa kinnipeetavatest kuulub koroonaviiruse riskirühma,» teatab vanglate pressiteenistus, lisades, et mitmed narkosõltlased on enne vanglasse sattumist haigestunud immuunsüsteemi tõsiselt nõrgestavatesse nakkushaigustesse.