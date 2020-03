Epidemioloog Kuulo Kutsar: terviseamet alahindas õigel ajal ohtu

Ühistranspordivahendite kasutamist tuleks Kutsari sõnul vältida – nii lennukis, trammis, trollis, bussis kui ka taksos on inimesed üksteisele lähemal kui meeter (see on WHO soovitus), USA haiguste kontrolli keskus soovitab kaks meetrit, ja viimane distants on katseliselt kinnitatud ning see on parim distantseerumise lahendus.

Paberraha ja müntide ohtlikkus on Kutsari arvates üle paisutatud – need võivad erandkorras saastuda viirustega, kuid selle tõenäosus on väga väike, pealegi kasutab raha väike osa elanikest.

Toidukauplustesse soovitab Kutsar minna hommikul vara või õhtul hilja, mil ostjaid on vähe, ja hoiduda eemale teistest ostjatest ja poesaali teenindajatest. «Ma ei soovita tasuda ostu eest kassapidaja juures, vaid iseteeninduskassas ja pärast kaubakäru ja iseteeninduskassa ekraani kasutamist desinfitseerida käed kaupluses välja pandud seadmes,» soovitab Kutsar.

Kui töökohas on koroonaviirusesse haigestunu, peaks kogu töökollektiiv laiali minema, s.t minema kodu-isolatsiooni. «Kontaktsetena peaksid nad ennast ka testima, mida uus terviseameti juhis keelab tegemast,» ütleb Kutsar.

Plaaniliste operatisoonide edasi lükkamine ei ole õige samm

Haiglates on ära jäetud enamik plaanilisi operatisoone ja valmistutakse kriitiliste haigete saabumiseks. Olukorras, kus koroonaviiruse tõttu on haiglaravil ühe käe sõrmedel loetav arv inimesi, ei ole Kutsari sõnul mõistetav teiste haigete abistamise lõpetamine tervikuna.

«Mida teevad arstid, eeskätt kirurgid, aga ka teised eriarstid ning õed – kas ootavad, kui Eestis vajab mitme kuu pärast haiglaravi sadu koroonahaigeid? Haigla kriisiplaani järgi peab voodifond olema ümber korraldatud nakkushaigete hospitaliseerimiseks 24 tunniga – milleks peavad arstid-õed istuma praegu käed rüppes ja ootama Covid-19 haigeid aktiivravi haiglates üle Eesti? See on ressursi raiskamine, sest plaanilise operatsiooni eel tehakse patsiendile põhjalikud ja kulukad uuringud, mis paari kuuga aeguvad ja tuleb alata jälle otsast peale,» selgitab Kutsar.

“Plaaniliste operatsioonide ärajätmine on kahe teraga mõõk,» jätkab ta. «Ühest küljest nagu välditakse patsientide poolt viiruste toomist ja levitamist haiglas, kuid teiselt poolt jääb enamik krooniliste haigustega patsiente ravita, nende haigus ägeneb ja süveneb ning lõpplahendus on hilisem ravikulude kallinemine või patsiendi surm.»