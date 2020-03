Otse Postimehest ⟩ Aivar Kokk ei poolda kütusehinna alandamist riikliku survega

Aivar Kokk kinnitas, et kindlasti tanklakettidel sellist plaani pole, aga kõik osapooled peavad käituma mõistlikult. «Ma usun, et Eesti ettevõtja ei proovi kriisi ajal pururikkaks saada, vaid ellu jääda,» selgitas ta.

Rahanduskomisjoni esimees vaatab olukorda ettevõtja pilgu läbi. «Väga populaarne on öelda, et hinnad on kõrged ja tanklaketi omanikud püüavad võtta maksimaalset kasumit. Kõik tanklaketid, nii suuremad kui väiksemad, ostsid mullu väga palju kütust sisse põhjusel, et mitte maksta ja müüa biodiislikütust kuni eelmise aasta lõpuni. Eelmisel aastal oli see veel võimalik. Väiksematel kettidel ongi nüüd mure, et neil on olemas palju kallist kütust,» sõnas ta.

Teise aspektina tõi ettevõtja ja poliitik välja käibe langemise. «Käive langus on olnud nii suur, et vajalik marginaal ettevõtte ülalpidamiseks on kukkunud ja sellest tuleneb ka hind,» selgitas Aivar Kokk. «Ma vestlesin eile ühe väiksema tanklaketi hulgimüüjaga ja tema sõnul on ta omadega miinuses juhul, kui peaks hinda alandama,» lisas ta.

Kutsub üles vastutustundlikule käitumisele

Valitsus otsustas haiguspäevade hüvitamise esimesest kolmanda haiguspäevani perioodil märtsist maini. Rahanduskomisjoni esimees kutsus üles käituma vastutustundlikult ja mitte kuritarvitama tekkinud olukorda. «Ühelt poolt see on inimeste jaoks väga hea. Perearstide järjekorrad on pikad, telefoni ei suudeta vastu võtta ja see kõik on mõistetav. Aga samas tuleb ka nentida, et ühtäkki jäid kümme tuhat inimest üle Eesti automaatselt haigeks,» kehitas ta õlgu, lisades, et ettevõtja ei saa reaalselt kontrollida, kas haigestumine on tegelik.