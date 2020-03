Otse Postimehest ⟩ Aivar Kokk ei poolda meetmeid kütusehinna alandamiseks

Rahanduskomisjoni esimees vaatab olukorda ettevõtja pilgu läbi. «Väga populaarne on öelda, et hinnad on kõrged ja tanklaketi omanikud püüavad võtta maksimaalset kasumit. Kõik tanklaketid, nii suuremad kui väiksemad, ostsid mullu väga palju kütust sisse põhjusel, et mitte maksta ja müüa biodiislikütust kuni eelmise aasta lõpuni. Eelmisel aastal oli see veel võimalik. Väiksematel kettidel ongi nüüd mure, et neil on olemas palju kallist kütust,» sõnas ta.