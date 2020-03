Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

Endiselt 258 ametlikult nakatunut

Võitlus viirusega

Hea uudis on kindlasti see, et Hiinas ei avastatud eile uusi kohalikke viirusesse nakatumisi.

Seda olukorda, kus teste tehakse valikuliselt, kritiseerib teravalt tuntud epidemioloog Kuulo Kutsar, kes ütleb, et Eesti on alahinnanud viiruseohtu ja jäi tegutsemisega lootusetult hiljaks. Selle kriitika ja hurjutamise peale on lohutuseks hea teada, et New York Timesi hinnangul on Euroopas kriisi vastu kõige paremini kaitstud just Eesti.