Tänasel valitsuse pressikonverentsil teatas peaminister Jüri Ratas, et koostöös erasektoriga suurendatakse koroonaviiruse COVID-19 testimise võimekuks päevaks tuhandeni. Testimiseks eelduseks on perearsti saatekiri.

Sotsiaalminister Tanel Kiik teatas, et seniste testidega tuvastatud koroonaviirusesse nakatunute arv on täna hommikuse seisuga 267. Kokku on testitud 2259 inimest.