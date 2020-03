Viiruse levikut Eestis näitab interaktiivne kaart

Terviseameti teatel on eilse seisuga Eestis koroonaviirusesse nakatunutest üle pooled vanuses 30-49 eluaastat, vanemaealisi (65 eluaastat ja enam) oli nakatunutest ligi 11 protsenti. Terviseamet rõhutab, et praegu on oluline kaitsta just vanemaid inimesi.