Euroopa Komisjon loob esimese rescEU meditsiinivahendite varu

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: «Kõigi aegade esimene Euroopa ühine esmaabivahendite varu on näide sellest, kuidas ELi solidaarsus toimib praktikas. Sellest saavad kasu kõik meie liikmesriigid ja kodanikud. Ainus viis edasiliikumiseks on üksteise aitamine.»

«EL võtab meetmeid, et liikmesriikidel oleks rohkem meditsiinivahendeid. Loome rescEU varu, et meil oleks koroonaviirusega võitlemiseks vajalikke vahendeid kiiresti võtta. Varu kasutatakse nende liikmesriikide toetamiseks, kus nakatunud patsientide raviks, tervishoiutöötajate kaitsmiseks ja viiruse leviku aeglustamiseks on puudu vajalikest vahenditest. Meie eesmärk on tegutseda viivitamata,» ütles kriisiohjevolinik Janez Lenarčič.