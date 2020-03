Välisministeerium: veel on võimalusi Eestisse naasmiseks

Välisministeeriumile praeguse info kohaselt on tagasipöördumise võimalused Eestisse järgnevad:

· Hispaaniast Malagast Nordica erilend, registreerida saab: nordica.ee/lendamekoju

· Berliin (Ryanair)

· Edinburgh (Ryanair)

· Frankfurt (Lufthansa) - kuni 31.03

· Istanbul (Turkish Airlines) - lennata saab 19.03 kuni 26.03, lennud peatatud alates 27.03 kuni 17.04

· Kopenhaagen (SAS) - kuigi Taani piirid on välismaalastele suletud, on lubatud eestlastele transiit läbi Kopenhaageni

· London (Ryanair, Easyjet)

· Malta (Ryanair) - hetkeseisuga lõppevad regulaarlennud 21.03

· Minsk (Belavia) - järgmised lennud 19.03, 26.03, 28.03

· Moskva (Aeroflot) - kuni 19.03 kaasa arvatud. Moskva-Tallinn rong lõpetab reisid 20.03

· Pahphos (Ryanair)

· Stockholm (SAS)

· Weeze (Ryanair)

· Reisijatelaevad Helsingi ja Tallinna vahel endiselt liiguvad. Praegusel hetkel jätkab Tallink Eesti ja Soome vahel laevaliiklust muudetud graafiku alusel, aga piletite ostmisel kontrollige palun, kas teil on õigus riiki siseneda. Vaata lisaks Tallinki, Eckerö Line’i või Viking Line’i kodulehekülgi.

· Tallink on teatanud, et Star väljub Saksamaalt Sassnitzist Paldiskisse üle päeva kell 19.00 kohaliku aja järgi, esimene reis toimub homme, 20.03. Reisi pikkus on ligikaudu 20 tundi. Laev mahutab 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit ning saab pardale võtta kuni 330 reisijat. Sõidukiga reisijaid võetakse pardale kui reisijal on õigus sihtsadama riiki siseneda ning laeval on ruumi reisijate peale võtmiseks. Ilma sõidukita reisijaid pardale ei võeta. Laeva komplekteerimisel on prioriteediks toiduainete ja ravimite veosed. Kõik reisijad majutatakse kajutitesse. Starile saab teha broneeringuid Eesti kõnekeskuse kaudu: booking.cargo@tallink.ee või +372 612 8686.

Lennud mujalt:

· Finnair lendab Tai vahet kuni märtsi lõpuni. 01.04-30.06 lennud on tühistatud. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Mingeid lisadokumente (laevapileti ettenäitamine) ei nõuta.

· Vietnamist à Euroopasse Qatar, Emirates, Turkish ja China Airlines. Lennugraafiku info 1 päev ette http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx; Noibai lennujaama hotline: 1900 636 535

· USA-st Euroopasse (näiteks suuremad pealinnad):