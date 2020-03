Siret Kotka: Jürgen Ligi arrogantsusest räägitakse legende

«Jürgen Ligi arrogantsusest räägitakse legende, kuid käesolev artikkel on uus tase. Ajal, kus ettevõtjad, kes siiani on moodustanud Reformierakonna põhitoetajaskonna, ja tööinimesed muretsevad palgakärbete ning pankrottide pärast, teatab Jürgen Ligi rõõmsalt, et temale praegune olukord sobib,» kirjutas Siret Kotka.

Kotka leiab, et endisel peaministril Andrus Ansipil läks pea aasta, et mõista, et kriis on kohal, kuid Jüri Ratas tegutseb oluliselt kiiremini. «Rakendatud on mitmeid piiranguid - koos mõistlike eranditega - ja juba täna tutvustati majanduslike meetmete paketti,» täiendades, et seda selleks, et toetada ja kaitsta Eesti tööinimesi ning ettevõtteid.