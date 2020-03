Ratas: saame nädala alguses eksperthinnangu koroonaviiruse leviku kohta

«Mida see koroonaviirus Eestile võib tähendada, kui kaua see siin kestab ja selle lõpliku aruande me peaksime saama järgmise nädala alguses,» ütles Ratas.

Ratas rääkis, et esimesed indikatsioonid 1. maini kestva eriolukorra lõpetamiseks saab olla haigestumiste arvu vähenemine. «Kui me näeme, et nakatumiste arv, nakatumiste tõusu nurk hakkab murduma, siis need on esimesed indikatsioonid, kui me võime öelda, et olukord hakkab paremaks muutuma,» sõnas Ratas.