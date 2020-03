FOTOD ⟩ Lauluväljakul avati mobiilne koroonaviiruse testimistelk

Esimene koroonaviiruse testimise drive-in ala loodi Tallinna Lauluväljaku Mäe värava juures paiknevale parkla alale. «Lauluväljaku meeskond annab oma panuse, et me riigi ja rahvana ühiselt tekkinud kriisiga hakkama saaksime. Meie ala ja inventar on testijate kasutuses seni kuni vaja,» ütles Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.