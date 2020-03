Karmen Joller: Covid-19 diagnoosi saab panna ka ilma testita

Facebookis avaldatud postituses rääkis Joller, et kõiki arste on arstiteaduskonnas õpetatud inimese tervist hindama ja jälgima ka ilma igasuguste analüüside ja uuringuteta.

«Meile on õpetatud, et 80 protsenti, väga sageli ka 100 protsenti diagnoosist tuleb inimese ärakuulamise ja läbivaatuse põhjal. Lisaks õpetatakse arstiteaduskonnas algusest peale kuulama intuitsiooni. Me elame teaduse- ja tehnikamaailmas, kuid ometigi on arstidel ka tavalises igapäevatöös vaja sageli teha otsuseid ilma igasuguste analüüside ja uuringuteta, seda ka väga keerulistes olukordades, kus kaalul on inimese elu,» ütles ta.

Jolleri sõnul on analüüsid ja uuringud küll väga vajalikud, kuid piiratud ressursside tingimustes tuleb lähtuda inimese vajadusest, mitte soovist. «Ma mõistan, et valitsuse otsus mitte testida kõiki inimesi tekitab ebakindlust ja hirmu. Aga see on vajalik otsus selleks, et pühenduda nende abistamisele, kes praegu vajavad arstiabi kõige rohkem. Aga ka nende toetamisele, kelle ülesanne on riiki ja meditsiiniasutusi toimimas hoida ja inimesi vahetult aidata.»