Tähtis teada ⟩ Õhtune kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

283 ametlikult nakatunut

Tänase seisuga on terviseamet kinnitanud Eestis 283 koroonaviirusesse nakatumise juhtu - eilne päev tõi juurde 16 uut positiivse testi andnud inimest. Kokku on meil tehtud 2504 testi.

Nukrad numbrid

Maailmas jõudis viirusekriis täna uue kurva tähiseni: viiruseohvrite arv maailmas tõusis üle 10 000 piiri ja Euroopas on koroonaviirusele elu kaotanud juba üle 5000 inimese. Koroonaviiruse levikul Eestis saab silma peal hoida virtuaalse kaardi vahendusel.

Rohkem testimisi

Tänasest käivitati esimesed drive-in põhimõttel tegutsevad koroonaviiruse proovide võtmise kohad. Esimesed punktid avati Tallinnas ja Tartus ning lähipäevil tekib samasugune võimalus ka Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel.

Postimehe otsestuudios kordas perearst Karmen Joller üle selle, keda saadetakse viirusetesti tegema ja keda mitte.

Soome lukku

Vaid ühe päeva saime olla teadmises, et alles jääb pendelränne Eesti ja Soome vahel. Eile õhtul otsustas Soome valitsus ikkagi, et seda ei tule. Hinnanguliselt puudutab see otsus 20 000 Eestis püsivalt elavat, aga Soomes töötavat eestlast, kes peavad tänase ja homse päeva jooksul langetama otsuse, kas minna Soome ja püsida seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või siis jääma Eestisse ilma võimaluseta Soome siseneda kuni reeglite muutumiseni.

Majanduslikud heitlused

Tallink, kes toimetas täna öösel Riiga laevatäie eestimaalasi ning teeb erilaevadega veel mitu sõitu, teatas täna, et vähendab töötajate palka 30 protsendi võrra.

Väikestel toidutootjatel on suur hirm tuleviku ees, sest paljud on olnud sõltuvad restoranidest ja paljude tooteid müüvad maakauplused, kus enam külastajaid ei käi. Lõuna-Eestis tegutsevad talunikud tunnistavad, et seisavad kriisi lävel.

Mida tähendab Eesti majanduse jaoks see, kui siit on pooleteiseks kuuks kadunud turistid? Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesment üritas seda kokku arvata.

Nädal koduõppel

Eriolukorra tõttu on suletud koolid ning lapsevanemad on sel nädalal kogenud uut väljakutset: kuidas erakordsetes oludes hakkama saada veel koduõppega? Paljud tunnistavad, et väljakutse oli tõsine, teinekord ahastusse ajavgi. Mõni aga naudib olukorda ja on leidnud enda pere jaoks töötavad lahendused.

