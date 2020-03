Tallinnas jagati sel nädalal lastele üle 2800 koolilõuna portsjoni

«Meil on hea meel, et lapsed seda võimalust kasutavad, sest nii saavad nad päevas vähemalt ühe korra sooja toitu, mis on kasvavale organismile väga oluline,» ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Positiivne on, et sööjate arv on iga päevaga kasvanud ning oleme valmis toitlustama veelgi enam lapsi. Kui esimesel päeval jagati välja 490 portsjonit, siis teisel päeval juba 1117 ning kolmandal 1218.»