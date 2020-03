Yana Toom jagas veteranidele toidupakke

«Ise olen kahjuks karantiinis, seepärast ei saa vabatahtlik olla. Aga väga lahe on sotsiaalvõrgustikes lugeda, et üha rohkem inimesi soovivad abistada eakaid, on aktiivsed nii korteriühistute kui ka mikrorajoonide tasandil. Nii et püüan mitte maha jääda,» märkis eurosaadik.