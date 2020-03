Urmas Reinsalu: täna tuleb lähtuda sellest, et see piirang on Soomes jõustatud

«Sellepärast, et sündmused on kulgenud nii kiiresti ja riikide esimene instinkt on rakendada võimalikult jõulisi meetmeid selleks, et need stsenaariumid, mida me näeme kriitilisemates riikides nagu Itaalia, ei hakkaks nende kodumaal aset leidma,» selgitas Reinsalu «Aktuaalse kaamera» otsestuudios, miks Euroopa Liidu riigid ei suutnud ühiselt ja koordineeritult tegutseda.

«Kriitilises olukorras, piirsituatsioonides peavad riigid koostööd tegema, sest ka viirust tõkestada me saame ühiselt ja me suudame ka tagada selle, et riigid säilitavad oma toimepidevuse,» rääkis Reinsalu, lisades, et tal on hea meel, et lõpuks ka Eesti abiga õnnestus võtta maha suurem koormus, mis puudutab kaubavedusid Poola territooriumil.

Reinsalu selgitas, et Soome võtab kasutusele täiendavad abinõud ja seetõttu on väga oluline, et Eesti inimesed, kelle elukoht on Eestis, kuid töötavad Soomes, neil on võimalus siseneda Soome kuni pühapäeva alguseni ehk 00.00 pühapäevast hakkab kehtima uus kord, mis neil sisenemist ei võimalda. «See samas ei kehti nendele inimestele, kes on Eesti kodanikud, aga kelle püsiv elukoht on Soomes, neil säilib võimalus ka jätkuvalt Soome naasta,» täiendas Reinsalu.