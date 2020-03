Video ⟩ Jüri Ratas: soovin, et seda viirust ei oleks üldse maailmas

President Kersti Kaljulaid on otsustanud oma palgatõusu annetada ära. Mida plaanite teie oma palgaga teha?

Ma arvan, et see on mõistlik, kui me räägime täna avalikust sektorist, kelle palgad täna tõusevad. Et selles raskes olukorras olla ühiskonnaga solidaarne, ka mina kavatsen annetada

Miks ei tegutsenud valitsus probleemi ennetamisega? Kas piiri sulgemisega jäädi hiljaks?

Ka mina väga sooviksin, et Eesti oleks ainukene riik, kus seda viirust ei oleks. Veel enam soovin, et seda viirust ei oleks üldse maailmas. Selge on see, kui selle ala spetsialistidega suhelda, siis nende sõnul see viirus oleks levinud nii või teisiti. Eesti piiride sulgemine on Euroopas olnud üks esimeste seas – Soome sulges alles nüüd piire, Läti pole tegelikult sellist piiride sulgemist teinud kui meil on. Valitsus arutas seda teemat üle kahe kuu tagasi, kui olid esimesed juhtumid maailmas. Kas mõned meetmed oleks pidanud rakenduma varem või hiljem? Kokkuvõttes on see kaalumise koht ja valitsuses on vastav komisjon moodustatud, eriolukord välja kuulutatud. Pidevalt käib vastavate valdkondade spetsialistidega koostöö.

Miks ei saa ennast testida kõik need, kes soovivad seda?

Ei, me ei testi ainult riskigruppe. Me oleme testimist suurendanud. See oli ka minu selge korraldus eriolukorrajuhina. Täna arutas seda uuesti valitsuse Covid-19 vastu võitlemise komisjon, kus me tõstsime testimist neli kroda, ca 1000 testi päevas. Eestis saab olema 9 drive-in testimispunkti: Narva, Tallinn, Tartu, Võru, Pärnu, Kuressaare, Viljandi, Kohtla-Järve. Lisaks hakkavad tööle nädalalõppudes ca 17 brigaadi ja nendele kohtadele lisandub ka Paide. Testida saavad muidugi riskigrupp, esiliinitöötajad, kaitseliitlased jne. Kui testide arv on olnud 250 päevas ja nüüd ta tõuseb, siis kõik teised, kellele perearst annab saatekirja, siis nemad saavad testida.

Brigaadide mõte on selles, et võtta ära kiirabilt koormus. Aga jah, see vastab tõele, et on vaja perearsti saatekirja.

Miks seda vaja on? Oleks ju lihtne sõita kohale ja lasta ära teha. See koormus, mis pannakse perearstidele on ju väga suur?

Nüüd ligi üheksas kohas üle Eestimaa, kuhu ma saan sisse sõita, siis perearsti saatekirjaga ma saan seda testi teha. Kui mul nüüd autosõidu võimalust pole, siis kindlasti mitte tulla sümptomitega perearsti juurde, kuna on oht nakatada ka teisi. Seetõttu on 17 brigaadi loodud, kes hakkavad inimeste kodudes käima. Miks seda vaja on?

Seda on vaja, kuna inimesed on seda palunud.

On vaja teada, missugune on detents ühiskonnas.