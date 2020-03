Passide väljastamine välisriikides elavatele Eesti kodanikele jätkub ka eriolukorra ajal

Postiteenust osutab välisministeeriumiga lepingulises suhtes olev kuller. Turvalise postiteenuse osutaja kaudu võib Eesti kodaniku passi väljastada tingimusel, et passi taotlus on esitatud PPA e-taotluskeskkonnas, PPA teeninduses, e-posti teel digiallkirjastatult või Eesti välisesinduses.

Selline uue dokumendi kättetoimetamise viis tagab esiteks, et inimesed saavad jätkuvalt oma isikut tõendava dokumendi kätte ja jätkavad oma igapäevast elu, ning teiseks, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on viidud miinimumini inimestevaheline lähikontakt ka riigi osutatavate teenuste puhul.