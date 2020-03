Uuring: Eesti elanikud toetavad eriolukorraga seotud meetmeid

Samuti selgub uuringust, et 89 protsenti Eesti elanikest peab eriolukorra väljakuulutamisega seotud meetmeid asjakohaseks. Turu-uuringute AS juhatuse liikme Tõnis Stambergi sõnul näitavad tulemused, et Eesti inimesed usaldavad valitsust ja tegevusi, mida on tihedas koostöös Terviseametiga kriisi olukorras rakendatud. «Oluline on see, et enamuse inimesteni on jõudnud informatsioon antud olukorras tegutsemise kohta ja nendest juhistest on ka kinni peetud.»