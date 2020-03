Järelvaadatav ⟩ Üks koroonahaige on kriitilises seisus, paranenud on neli inimest

«Tänase seisuga on positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud 326 inimest. Teste oleme teinud üle 3000 ja viimane nädal näitab, et püsime haigestumistelt jätkuvalt kasvutrendis, mis pole aga olnud õnneks plahvatuslik. Siiski on 5-8% testidest olnud positiivsed,» sõnas Jürilo.

Pärkna andis teada, et koroonaviirus on tuvastatud viiel politseinikel, kes on praeguseks kõik kolleegidest eraldatud. Vastav politseijaoskond on juba ära puhastatud ja haigete kontaktseid on informeeritud.