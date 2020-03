KASULIK TEADA ⟩ Kuidas reisida Euroopasse ja siis Eestisse?

23.03 korraldab KLM kaks lendu New Delhist ja ühe lennu Mumbaist Amsterdami. Soovist palume teatada Eesti saatkonda New Delhis embassy.delhi@mfa.ee

AirBaltic lendab Londonist Riiga, veel on kohti 26. ja 27.03 lendudele. Broneerimiseks vajuta SIIA . Riiga Eestist sõita ei saa, Eesti piirini sõitmiseks on soovitav võtta takso (nt Bolt) või rendiauto.

Easyjet on teatanud, et plaanivad alates teisipäevast 24.03 peatada suurema osa lendudest, tõenäolised muudatused ka London-Tallinn lendudes

Välisministeerium meenutab, et need, kes lendavad Eestisse tagasi Helsingi kaudu, peaksid olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapiletit) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti. Hoolimata Soome valitsuse kehtestatud uutest piiriületusjuhistest, mis hakkavad kehtima pühapäeva südaööst, saavad Eesti kodanikud ja alalised elanikud Soome kaudu endiselt koju tagasi tulla. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene minna Helsingi sadamasse, et jõuda Tallinna laevale.