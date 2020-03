Eesti Post: pole mingit põhjust takistada ligipääsu postkastidele

Seoses koroonaviiruse levikuga on viimastel päevadel sagenenud olukorrad, kus korteriühistu soovib keelata postikulleri sisenemise maja postkastide juurde. On olnud ka juhuseid, kus mõne väikese korterelamu trepikoda on lihtsalt suletud. Eesti Post palub elanikel jälgida, et postikulleritel oleks ligipääs Teie postkastile.