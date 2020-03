Otse Postimehest ⟩ Jaak Aab: jälgime lausa füüsiliselt Eestisse suunduvaid tarneid

«Maailmas on üleüldine olukord väga ebakindel. Tarned hilinevad ja iga päev toob kaasa muudatusi. Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste poolt on meile esitatud soov saada isikukaitsevahendeid vähemalt kuu aja varuks,» sõnas eriolukorra tööde juht. «Üritame hakata selle nädala jooksul neid tellimusi täitma. Anname endast kõik, et vähemalt osad tarned sellel nädalal kohale jõuaksid,» kinnitas Jaak Aab.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul said esimese täiendava abi eelmisel nädalal Terviseameti poolt kohalikud omavalitsused, mil sotsiaaltöötajatele ja hooldekodudele jagati 61 000 kirurgilist maski. «Kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste kirurgiliste maskide vajadus kuuks ajaks on umbes 500 000 ja kaitsekindaid on vaja umbes 250 000 paari. Täna on haiglatel kriitiline varu olemas paariks nädalaks,» lausus ta, lisades, kõik oleneb ka sellest, kui palju inimesi hospitaliseeritakse, mida on väga raske ennustada.

Tänaseni hankisid haiglad endale varustust ise ja minister Aabi sõnul on neil tagavarad alati ka olemas olnud. «Täna on väga keeruline prognoosida, kui palju vajadus kasvab. Lisaks juhtus see, et lepingupartneritelt tuleb signaale, et tarnida pole võimalik, ehk lepingud enam ei pea,» nentis ta. «Nüüd siis Terviseamet tegi märtsi alguses kolm tsentraalset hanget, millest enamus puudutasid haiglates vajaminevaid respiraatormaske,» kinnitas Jaak Aab, aga nentis, et hetkel ei oska Terviseamet öelda, kas tarned sellel nädalal kohale jõuavad.

Eriolukorra tööde juht on saanud viimase kahe päeva jooksul ettevõtjatelt sadu kirju. «Minu kaks ametnikku uurivad, millised neist on tõepärased pakkumised. Kontrollime nii politsei kui välisministeeriumiga ettevõtjate tausta,» kirjeldas Aab. Olukorra muudab keeruliseks ka suurest nõudlusest tulenev hinnatõus. «Hinnad on tavaolukorrast viis kuni kümme korda kõrgemad,» ohkas minister.

Võimsalt on käivitanud oma tööstuse Hiina, kus Aabi hinnangul täna ongi kõige suurem võimekus. «Nemad puutusid koroonaviirusega esimesena kokku ja teine aspekt on ka turusituatsioon,» nentis ta.