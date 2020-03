Terviseamet, valitsuse kriisikomisjon ja eriolukorra tööde juht riigihalduse minister Jaak Aab töötavad selle nimel, et tarnida Eestisse hädavajalikke isikukaitsevahendeid. «Iga päev jälgime olukorda, lausa füüsiliselt jälgime autot... Seis on päris hull,» sõnas minister Aab Postimehe otsesaates, lisades, et nädala lõpuks peaks saabuma Eestisse kriitiline varu isikukaitsevahendeid.