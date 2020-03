Video ja blogi ⟩ Aab: tarneahelad katkesid ja lepingud ei toimi

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on isikukaitsevahendite tarned katkenud ning varem sõlmitud lepingud ei toimi. Ministri sõnul on asutustel siiski kriitiline varu olemas. Välisministeeriumi poole on pöördunud üle 7000 eestlase, abi vajab veel üle 200 inimese.