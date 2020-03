Kardioloog pärib Tanel Kiigelt aru: kes teid nõustab?

«Haiglatesse jõuavad esimesed kriitilises seisundis patsiendid - oleme täpselt samal teel, mis Itaalia ja Hispaania. Teie otsustest sõltuvad sajad ja tuhanded elud. Meie haiglas saame igaüks päästa oma elude hinnaga vaid piiratud arvu inimesi,» kirjutas Lotman.

Ta tõi välja viis punkti, mida riik võiks ära teha, et kiiremini tõkestada viiruse levikut suuremate inimrühmadeni. «Kogu riigis mittekriitiliste teenuste peatamine koheselt,» leiab kardioloog. Säiliksid eluks vajalikud teenused: riigi teenused, erakorraline meditsiiniabi, toidutööstus ja -jaotus, pääste, politsei, kullerteenus jne. «See seisak peaks kestma 3-4 nädalat. Iga majapidamine saaks loa käia toidupoes ja apteegis iga 3 päeva järel,» lisades, et iga inimene peaks püsima kodus ja mitte liikuma väljas.

Kui esimene punkt on kehtestatud, siis doktori sõnul võidaks see tervishoiusüsteemile rohkem aega, et varusid täita ja ka testimisevõimekust tõsta. «Kui nakatunute arv on 3-4 nädala jooksul alla tulnud, saaksime hakata tõhustatud testimise abil eraldama haigeid tervetest ning kui see õnnestub, siis vaikselt taastama majandustegevust. Oleks vaja tõhustada nakatunute ja kontaktsete jälgimist,» rõhutab Lotman.

Et tõhustada kontaktsete ja nakatunute jälgimist, peaks terviseamet palkama juurde inimesi, et kogu Eestis läbi viia teste ja otsida kontaktseid ning eraldada nakatunud ravi- või jälgimisasutustesse. «Kui me jätkame praeguste piirangutega, siis võib epideemia kesta lõputult ja võtta väga palju elusid. Me peame saavutama olukorra, kus iga inimene nakatab vähem kui ühte inimest.»

Kolmandaks leiab doktor, et riik peaks tagama üle-eestilise tasuta kullerteenuse just nendele, kes ei saa ise poodi minna.

«Inimestele oleks vaja tagada kodanikupalk (300 eurot 2 kuu jooksul). See tagaks toimetuleku ja võimaldaks tööandjatel ellu jääda, sest palka ei ole sel ajal võimalik maksta,» tõi ta välja. «Selleks on Eestil vaja võtta laenu, mille saamiseks oleme hästi positsioneerinud oma varasema eelarvepoliitika toel,» selgitas dr Lotman. Viimaseks pakub ta välja, et toiduohutuse tagamiseks on vajalik riigil tagada meretsi toimuv tarneahel.