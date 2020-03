Suri arhitekt Dmitri Bruns

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Dmitri Brunsi panus Tallinna arenguloosse on olnud märkimisväärne ja see peegeldub ilmekalt praeguses linnapildis. «Paljude raamatukaante vahele talletatud mälestused ning uurimistööd linna arhitektuurist ja ehituse ajaloost on nii linna- kui ka arhitektuuriajaloole väärtuslik lisand. Need aitavad praegustel ja tulevastel põlvedel mõtestada Tallinna kujunemislugu – kui silda ajaloost tulevikku,» sõnas Kõlvart.