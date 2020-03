Pildid ⟩ Tallinna rulapargid olid viimasel päeval enne sulgemist täis koolilapsi

Lasnamäel Kivila rulapargis veetis esmaspäeva pärastlõunal aega 10-15 kooliealist noort, enamasti poisid. Koos sõpradega tõukeratastel rularambil aega veetnud Daniil ja Dmitri ütlesid Postimehele, et koroonaviiruse leviku ning kehtestatud eriolukorraga on nad kursis, kuid nemad viirust ei karda.

Mõlemad poisid kinnitasid, et vanemad on teadlikud, et nad koos sõpradega rulapargis aega veedavad ja neil pole selle vastu midagi. Lisaks rularambil aja veetmiseks mängivad Lasnamäe poisid aja veetmiseks ka jalgpalli. Kuni eelmise nädalani käis nii mõnigi sõpruskonnast jalgpallitrennis, kuid eriolukorra kehtestamise järel jalgpallitrenne enam ei korraldata ja posid mängivad iseseisvalt oma lõbuks.

Kool oli poistel esmaspäeval kella 14 paiku juba lõppenud, kooliga on poiste kinnitusel kõik korras.

Kivila rulapargiga sarnane olukord valitses esmaspäeval ka Mustamäel Szolnoki rulapargis, kus oli arvestatav hulk kooliealisi poisse aega veetmas.

Koos ümbruskonnas elavate sõpradega rulapargis aega veetnud Simon rääkis, et ta on käinud nii oma vaba aega veetmas iga päev pärast kooli sulgemist. Ta kinnitas, et koroonaviirust ei karda, samuti ei pea ta enda sõnul suureks ohtu, et ta võib mõne kaaslase käest nakkuse saada ja nii viirust levitada.

Simon kinnitas, et kõigi rulapargis aega veetvate laste vanemad on teadlikud, et nad seal ja neil on selleks luba olemas.

Esmaspäeva pärastlõunal oli arvukalt kooliõpilasi ka Koidu tänava ja Politseipargi rulapargis. Erand oli Kanutiaia rulapark, kus ei olnud kedagi.

Kesklinna populaarsed noorte vaba aja veetmise kohad on pärast eriolukorra kehtestamist tühjenenud. Nii Viru keskus, Tammsaare park, Musumägi kui Linnahalli katus olid peaaegu inimtühjad, vaid mõned üksikud inimesed jalutasid mööda.

Tallinna linnavalitsus teatas, et hakkab homsest, 24. märtsist piirama ligipääsu Tallinna avalikele mängu- ja spordiväljakutele, et vähendada nakkusriski avalikus linnaruumis.

«Kuigi praegu tundub, et viiruse levik ja tagajärjed ei ole nii nähtavad, peame vajalikuks mängu- ja spordiväljakutele juurdepääsu piirata. On arusaadav, et kodus olevate lastega tuleb midagi teha, kuid arvestades, kui suurt hulka inimesi viimastel päevadel mängu- ja spordiväljakutel näha on, siis hindame nakkusriski mänguväljakutel kõrgeks. Viiruse leviku pidurdamine sõltub meist kõigist. Praeguses olukorras on kõige kriitilisema tähtsusega vaatamata ilusale ilmale koju jääda ja hoiduda kokkupuutumisest teiste inimeste ja pindadega, mida palju katsutakse. Mõistetavalt on piirang ebamugav, kuid palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist ja hoolime oma laste tervisest,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Terviseameti info kohaselt levib koroonaviirus piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu. Mängu- ja spordiväljakuid kasutavad paljud inimesed, kuid nende pindade desinfitseerimine ei ole tulemuslik. Lisaks tekib mänguväljakutel otsekontakt laste vahel.