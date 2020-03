Haigekassa tasub ravikindlustamata inimeste viirusega seotud kulud

Haigekassa kinnitas, et nii vältimatu abi kui ka koroonaviiruse puhul tasub nende inimeste ravikulud haigekassa. See puudutab koroonaviiruse ravi haiglas ja ka perearsti määratud teste.

Eestis on hinnanguliselt paarkümmend tuhat inimest, kel pole perearsti, kuigi nad võivad samas olla ravikindlustatud. Neil soovitab Paluste võtta ühendust lähima perearstikeskusega. Et perearstidele hakatakse nendega tegelemise eest maksma teenusepõhiselt, kinnitas ka haigekassa.

Tallinna varjupaikades või sotsiaalmajutusüksustes elab umbes 500 inimest. Nemad on ravikindlustatud ning neil on ka perearstid, kinnitas Tallinna sotsiaaltöökeskuse juht Kersti Põldemaa. Tema sõnul võib üksikuid ravikindlustuseta inimesi sattuda aeg-ajalt vältimatu sotsiaalabi öömajja. On ka neid, kes abi ei otsi.

«Me tegelikult neid loendanud viimasel ajal enam ei ole, aga praktika näitab, et ega neid telgis või silla all elajaid ikka väga palju ei ole. Ja kui me rahulikul ajal arvasime, et neid, kes niimoodi omal käel elavad ja ei tule teenusele, võib üldse olla 50-60 ringis, siis ma arvan, et ega see arv ei ole ka praegu suurenenud,» rääkis Põldemaa.