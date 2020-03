Kersti Kaljulaid: ma arvan, et komandanditundi pole vaja

Saate alguses palus Kersti Kaljulaid, et rahvas suhtleks näost näkku nii vähe kui võimalik. Ka poes olles, palus ta, et inimesed hoiaksid pikivahet kassa järjekorras.

«Me peame suutma seda haigust peatada. See tähendab matemaatiliselt seda, et iga nakatunud inimene peab nakatama vähem kui ühte inimest. Õnneks me veel ei istu päris nelja seina vahel. Kuid ma kardan, et siin tuleb ise endal kaardistada rangemat reeglistikku,» lausus Kaljulaid.

Kaljulaid ei leia, et Eesti peaks sama rangeid reegleid kehtestama kui mõnes teises riigis. Ta märkis ära, et erinevates riikides on kehtestatud poodide lahtiolekuajad. «Meil on väga palju aega, suured poodide pinnad,» lisades, et see kõik annab ruumi inimestele omavahel. «Ma arvan, et komandanditundi pole vaja,» lausus president.

Küsimusele, kas valitsus magas õige aja maha eriolukorda kehtestades, vastas president, et teeglikult ei maganud. «Kui me vaatame ka seda, kuna me kehtestasime eriolukorra, siis tegelikult me ei jäänud sellega hiljaks,» rääkis ta. Presidendi arvates saaks tagantjärele tarkusega paljugi teha, kuid palus, et sellest ei räägitaks, et mis oleks võinud olla ja kuidas oleks võinud olla. «Vastab tõele ka see, et tõenäoliselt ei olnud meil tervise valdkonnas piisavalt tarbeid, nagu ka mõnes muus valdkonnas kriisiga toimetulekuks,» ütles Kaljulaid. Ta selgitas, et ega tervsieamet ei saagi väga hästi töökoormusega toime tulla, kuna ükski riik ei hoia ametis pandeemia tarbeks piisavat tööjõudu. Pärast seda ummistati häriekeskust, kuid ka sellele leiti lahendus, kuidas saaks paremini, lisas president. «Me tegelikult ei ole minu arvates halvasti reageerinud, ei ühiskonnana ega ka eriolukorda kehtestades,» arvab president.

«Mis on ka väga tähtis eriolukorda kehtestades ja selles viiibides – me teeksime asju koos,» ütles ta. Selle all peab president silmas, et ka eriolukorras, milles tuleb tegutseda hästi kiiresti, tuleb hoida kursis ning kaasata ka riigikogu. «Hästi tähtis on, et kriisijuhid kaasaksid ka opositsiooni,» selgitas Kaljulaid. «Peab olema toetav, kuid selleks on vaja olla kõrval ja kaasas,» märkis president.

Ta lisas, et eriolukord ei muuda põhiseadust. «Kui eriolukord on ükskord läbi, päike väljas, siis tuleb võtta kõik meetmed välja ja arutada,» selgitas president. «Me oleme esimest korda sellises olukorras. Me kõik teeme seda koos.»