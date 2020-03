Kohus võttis Jõhvis purjuspäi 186 km/h kihutanud juhi vahi alla

Politsei tegi Tallinna-Narva maanteel liiklusjärelevalvet, kui nägi suurel kiirusel liikuvat sõidukit. Roolis olnud mees eiras peatumismärguannet ja üritas politsei eest põgeneda. Politseipatrull järgnes mehele ning pärast mõneminutilist tagaajamist mees peatas sõiduki. Kontrollimisel selgus, et ta juhtis sõiduautot Volvo V50 kriminaalses alkoholijoobes.

Märkimisväärne on see, et kahtlustataval ei ole kunagi juhtimisõigust olnud, ent sellele vaatamata, lisaks laupäevasele juhtumile juhtis ta ka 15. veebruari öösel samal maanteel sama sõidukit kiirusega 146 km/h, olles samuti alkoholijoobes.