Viimase ööpäeva jooksul tehti Eestis 810 koroonaviiruse testi, millest osutus positiivseks 58 analüüsi. Eestis on diagnoositud kokku 1018 koroonaviirusesse nakatumist. Haiglas on 113 inimest, 20 juhitaval hingamisel.

Enim nakatunuid lisandus Saaremaal (+36), Harjumaa (+9), Ida-Virmuaal (+4), Tartumaal (+2), Pärnumaal (+2), Lääne-Virumaal (+1), Viljandimaal (+1), Valgamaal (+1) ja Jõgevamaal (+1). Ühe diagnoositu andmed on selgitamisel.

Eestis on kokku tehtud 19 091 testi, nendest 1018 ehk 5,3% on olnud positiivsed.

Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (10%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%).

Täna hommikuse, 4. aprill seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravil 113 patsienti, 20 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 59 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 13 inimest.