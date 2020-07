Terviseameti teatel on Eestis lisaks koroonaviiruse juhuslikule levikule ka kaks perekondlikku liini, kus on viirust levitatud - ühe puhul on Tallinnas nakatunud neli inimest, teise puhul on tegemist Narva-Jõesuu sünnipäeva koroonakoldega, kus 12 peol viibinust on tänaseks positiivse diagnoosi saanud viis inimest.