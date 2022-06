GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 tõttu vajab haiglaravi 97 inimest, haigestumine on tõusuteel

«Oluline on arvestada, et pühade tõttu vähenes testimise ja arsti poole pöördumiste arv ning tegelikkuses on nii haigestumises kui ka hospitaliseerimises näha kasvutrendi,» selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on veidi üle ühe (1,03). Koroonaviiruse leviku riskitase on keskmine.