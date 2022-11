GRAAFIKUD ⟩ Eelmisel nädalal suri koroonaviiruse tõttu 15 inimest

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on oktoobri algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 11 patsienti, neist kolm kuni 4-aastast last, neli inimest vanusrühmas 20-64 ja neli vanemaealist patsienti.

Registreeritud Covid-19 juhtude arv langes nädalaga 4,6% võrra. Covid-19 haigestumus on kasvutrendis laste seas ja vanuserühmas 45–49. Registreeritud haigusjuhtusid arvestades on olukord stabiilne. Hoolekandeasutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on võrreldes möödunud nädalatega vähenenud ning omikrontüve osakaal on 100%.