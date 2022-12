Sadikova sõnul on haigestumus nii grippi kui COVID-19sse on tõusutrendil. «Tuletame meelde, et nii gripp kui ka COVID-19 on raskema kuluga haigused, mille mõlema puhul on olulise ennetusmeetmena kasutusel vaktsiin,» sõnas ta.

Foto: Tairo Lutter