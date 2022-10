GRAAFIKUD ⟩ Koroonaviiruse haigusjuhtude arv püsib stabiilne

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul lisandus eelmisel nädalal 3242 haigusjuhtu, millest 1063 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2179 kliiniliselt diagnoositud. «Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv suhteliselt stabiilne, vähenedes 6,9 protsendi võrra. Suuremat haigestumise kasvu täheldati vanuserühmades 5-9 ja 10-14,» selgitas Varjas ja lisas, et R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt 0,92. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.