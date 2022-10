GRAAFIKUD ⟩ Koroonaviiruse positiivsete testide arv kasvab Eestis eakamate seas

«Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv pigem stabiilne, kasvades 5,7 protsendi võrra, positiivsete testide arv jätkab kasvamist just vanemates vanuserühmades,» selgitas Varjas ja lisas, et R ehk nakatumiskordaja on 1,04. Uuel nädalal võib oodata nakatumise jätkuvat kerget kasvu.