GRAAFIKUD ⟩ Koroonaviirusesse haigestumus on langustrendis, välja arvatud ühes vanusegrupis

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul vähenes eelmise nädalaga võrreldes haigusjuhtude arv 13,1 protsendi võrra. «Haigestumus on langusrendis kõikides vanusgruppides, välja arvatud 30-34-aastaste hulgas. Haigestumuse langust võib osaliselt seostada testimisestrateegia muutmisega,» selgitas Varjas ja rõhutas, et hetkel on kasvutrendis haigestumine muudesse respiratoorsetesse viirushaigustesse.