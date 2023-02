GRAAFIKUD ⟩ Nädalaga lisandus üle 1200 Covid-19 juhu

Covid-19 haigestumine püsib stabiilsena, grippi haigestumine on väikese kasvutrendiga. Laboratoorselt kinnitati 180 gripiviirust, neist 83 olid A- ja 97 B-gripiviirused. Täpsemalt määratleti 12 A-gripiviirust ja 14 B-gripiviirust, nendest kuus olid A-gripiviiruse alatüübid A(H1N1)pdm ja kuus A (H3). Praegu ringlevad Eestis üheaegselt kolm viiruse alatüüpi: A-gripiviirus alatüüp A(H1N1), B-gripiviirus alatüüp Victoria ning A-gripiviirus alatüüp H3N2.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel vajas 7. nädalal gripi tõttu haiglaravil 31 patsienti. TEHIKu täpsustatud andmetel hospitaliseeriti viimase kahe nädala jooksul 68 inimest. Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1091 inimest. Hospitaliseerimiste vajadus kasvas laste ja tööealiste inimeste seas. Suure tõenäosusega on see seotud kaas-domineeriva viiruse alatüübiga A(H1N1)pdm 2009.