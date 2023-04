Terviseamet teatas, et eelmisel haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 2297 inimest, ligi 36 protsenti nendest olid lapsed. Haigestunute arv vähenes kolmandiku võrra.

Kokku registreeriti 151 gripi haigusjuhtu. Grippi haigestumus vähenes eelmise nädalaga võrreldes 38 protsendi võrra, langus on tingitud pühadest. Laboratoorse kinnituse said 85 gripiviirust, neist 10 olid A- ja 75 B-gripiviirused. Domineerib B-gripiviiruse alatüüp Victoria. Pooled grippi haigestunutest olid kuni 15-aastased lapsed.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1221 inimest. Neist 68,4 protsenti on olnud üle 50-aastased. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9-97.