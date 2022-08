GRAAFIKUD ⟩ Terviseamet: nädala jooksul manustati 6000 Covid-19 vaktsiinidoosi

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 4157 haigusjuhtu, millest 1933 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2224 kliiniliselt diagnoositud. «Eelmise nädalaga võrreldes kasvas haigestumus 10,7% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 13,7% ning kliiniliselt diagnoositud juhtude arv 7,9% võrra. Uue nädalaga võib oodata veidi alla 2000 laboratoorselt kinnitatud juhu,» selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on hetkel 0,94. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.