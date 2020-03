Üle maailma kiiresti leviv uue koroonaviiruse pandeemia on saavutanud laia leviku ka Eestis. Eestis on koroonaviirus diagnoositud 640 inimesel, teste on kokku tehtud 9300. Praegu vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 patsienti, neist 10 on intensiivravis kriitilises seisundis.