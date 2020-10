Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1499 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast proovi, millest 76 tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,72.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 49 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 11 ja Pärnumaale kolm. Jõgevamaale, Raplamaale ja Valgamaale lisandus kaks. Saaremaale ja Tartumaale lisandus üks. Viiel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul on Eesti inimesed ja tervishoiu sektor teinud viirusega võitlemisel head tööd, kuid samal ajal on viiruse levik mujal riikides sellest hoolimata hoogustumas.

«Kuna viiruse levik on Euroopas hoogustumas, ei saa ka meie valvsust kaotada,» ütles Lanno, kelle sõnul tasub reisida vaid vältimatu vajaduse korral. «Iga sissetoodud haigusjuht suudab Eesti pinnal endaga kaasa tuua mitu haigestumist, seega tasub kõigil reisilt naasnutel oma tervist tähelepanelikult jälgida.»

Lanno sõnul peaksid tähelepanelikud olema ka need, kes veedavad koolivaheaja Eestis reisides. «Koroonaviiruse võib saada ka kodumaal ringi liikudes.»

Tallinna lisandus 42 uut nakatunut. Harjumaa juhtumite puhul on 17 juhul tegemist varasema haigestunu lähikontaktsetega. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada üheksat kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut.

Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus inimest. Neljandas töökoha koldes on üheksa nakatunut ning viiendas töökoha koldes kuus inimest. Teises kooli koldes on viis haigestunut.

Täna hommikul lisandus peokolle, kus on seitse inimest.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on 1521 inimest, kellest 258 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud juhtumite puhul toimus nakatumine kolmel juhul töökohas, ühel juhul lasteaias ja neljal juhul läbi tuttavate- või perekontakti. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel selgitamisel. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 690 inimest, kellest on haigestunud 129.

Jõgevamaale lisandunud nakatunud haigestusid läbi perekontakti. Tartumaa nakatunu haigestus läbi töökontakti. Üks Valgamaa nakatunu sai viiruse läbi perekontakti ning üks Valgamaale lisandunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 406 inimest, kellest 56 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Pärnumaale lisandunud ühe juhtumi puhul on tegemist nakatumisega läbi tuttava, kahe nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Saaremaa juhtumi nakatumise asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 80 inimest, kellest 20 on haigestunud.

Haiglaravil 32 patsienti

22. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 32 Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti üks. inimene. Uusi Covid-19 haigusjuhtumeid avati neli (21. okt kokku kolm ning üks haigusjuhtum avati tänase kuupäevaga).

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 525 Covid-19 haigusjuhtumit 511 inimesega.

22. oktoobri seisuga on tervenenud 3366 inimest. Neist 2497 inimese (74,2 protsendi) haigusjuhtum on lõpetatud, 869 inimese puhul (25,8 protsenti) on positiivsest proovivastusest möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku võetud üle 248 000 esmase proovi, nendest 4247 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Välismaalt sissetoodud koroonanakkuse juhtude arv on möödunud nädalaga natuke vähenenud, kuid püsib endiselt 40 piiril. Ülemöödunud nädalal toodi välismaalt sisse 44 haigusjuhtu, kuid nüüd oli neid 40. Peamiselt tulid haigestunud Venemaalt ja Ukrainast, neile järgnesid Suurbritannia, Austria, Poola ja teised Euroopa riigid.

Eelmisel nädalal tehti 7,6 testi 100 000 elaniku kohta. Seda on piisavalt palju, et öelda, et Eestis ei ole hetkel ulatuslikku varjatud levikut. Positiivsete proovivastuste osakaal 2,1 protsenti.

Valitsus pikendas üleriigilist alkoholimüügi piirangut. Alates 25. oktoobrist kuni 24. novembrini on alkohoolse joogi jaemüügi õigused peatatud südaööst kuni kella 10 hommikul. Piirangu jätkamise vajalikkust hinnatakse uuesti vähemalt 10 päeva enne selle kehtivuse lõppu.

Puhka koolivaheajal Eestis!

Euroopa riikides kasvab koroonaviirusega nakatumine jätkuvalt. Arvesta, et reisisihtkohtades võivad kehtida piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav.

Kui reisimine on vältimatu, siis arvesta isolatsioonikohustusega, mille alternatiivina võib anda kaks proovi nädalase vahega, ning kui tulemused on negatiivsed, võib jätkata tavapärast elu.

Kui tööandja otsusel on vajalik täita edasilükkamatuid tööülesandeid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist.

Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse proovi tulemuse saamist.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 158 279 korda ja haigeks märkinuid on 108.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitatav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.