Rahvastikuregistri andmetel oli kõigil neljal juhul tegemist Harjumaal elava inimesega, neist kolme elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna.

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 25 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul uusi haigusjuhtumeid ei avatud, Pärnu haiglas suri koroonaviirusesse nakatunud 83-aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 68 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 334 inimest ning lõpetatud 346 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1624 inimest. Neist 1257 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,4 protsenti), 367 inimese puhul (22,6 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.