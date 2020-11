Viimase ööpäevaga lisandus 131 koroonapositiivset. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 91,65.

Haiglaravi vajab 53 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti ning intensiivravil on neli haigestunut.

Kasvab juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige Harjumaal ja Tallinnas teeb koroonaviiruse levik murelikuks. Terviseamet näeb selles piirkonnas lähikontaktsete arvu kiiret kasvu – Põhja regionaalosakonnal on jälgimisel üle 4500 inimese, kellest 692 on haigestunud.

Testida tuleb end esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete proovide osakaal ööpäevaga tehtud analüüside hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik.